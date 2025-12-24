Un messaggio di pace Che si vede dal cielo spunta a San Piero a Grado

Un messaggio di pace si manifesta nel cielo sopra San Piero a Grado, portando un senso di serenità alla comunità. Nel 2025, l’Università di Pisa ha fatto della pace un valore centrale, riflettendo sui suoi significati e sul suo ruolo nella società. Questo segnale, semplice e pacato, invita a una riflessione condivisa su come la tranquillità e il rispetto siano fondamentali per il progresso e la convivenza.

di Mario Ferrari PISA Se c’è una parola che più di altre ha accompagnato l’ Università di Pisa nel corso del 2025, quella parola è " pace ". Non tanto come slogan, quanto come filo conduttore di decisioni, prese di posizione e iniziative concrete che hanno segnato l’anno dell’Ateneo. A partire dalla modifica dello Statuto, con cui l’Università ha sancito nero su bianco la promozione della cultura della pace e il divieto di condurre ricerche finalizzate alla produzione di armamenti. Passando per le posizioni assunte durante le fasi più drammatiche del conflitto israelo-palestinese, quando le voci del mondo accademico pisano si sono unite al coro di condanna delle ostilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un messaggio di pace. Che si vede dal cielo spunta a San Piero a Grado Leggi anche: Che amore per il Pisa! I tifosi salutano la squadra a San Piero a Grado Leggi anche: Visita guidata: la basilica di San Piero a Grado La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Un messaggio di pace. Che si vede dal cielo spunta a San Piero a Grado; La pace è verde, e all’Università di Pisa si vede dal cielo; Una scritta di 180 metri nei campi di Pisa: dall'Università un messaggio di pace che si vede dal cielo; Il vescovo Intini: «Oggi la pace è solo uno slogan». Un messaggio di pace. Che si vede dal cielo spunta a San Piero a Grado - Una scritta di 180 metri nei campi del l CeRTES – Centro Ricerche Tappeti . lanazione.it

Una scritta di 180 metri nei campi di Pisa: dall'Università un messaggio di pace che si vede dal cielo - Nella campagna di San Piero a Grado, alle porte di Pisa, un’area di circa tre ettari di tappeto erboso è stata trasformata in una grande tavolozza ... msn.com

Un grande messaggio di pace visibile dal cielo - PISA: Nei campi di San Piero a Grado è stata realizzata una scritta di 180 metri, visibile anche dagli aerei in fase di atterraggio ... toscanamedianews.it

Forza Venite Gente. . Un messaggio di pace e gioia da condividere con i vostri cari. Buon Natale di speranza, pace e di luce per tutti. Girato a Greccio, il luogo dove è nato il primo presepe, questo video racconta l’essenza del Natale: semplicità, amore - facebook.com facebook

Mattarella agli atleti olimpici: "Importante messaggio pace, vi auguro successi". VIDEO #SkySport #Mattarella #MilanoCortina #Olimpiadi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.