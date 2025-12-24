un girone alla grande in trasferta si esalta

L’ Ancona taglia il traguardo di metà campionato terza con 36 punti conquistati in 17 partite a una media di 2,11 punti a gara. Fanno meglio solo il Teramo e l’ Ostiamare, prossima avversaria. Ma il cammino dell’Ancona va elogiato, perché il girone F ha quattro protagoniste – c’è anche l’Aquila – che viaggiano a velocità stratosferica. Basti pensare che con i suoi 36 punti l’Ancona sarebbe prima nel girone B, come pure nell’H e nell’I, ma nel girone F è "soltanto" terza. Tutto questo nonostante l’Ancona, come pure il Teramo e l’Ostiamare, abbiano sensibilmente frenato la loro corsa nelle ultime cinque gare, in cui diverse formazioni, soprattutto Atletico Ascoli e L’Aquila, hanno fatto meglio di lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

