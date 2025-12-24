Un giorno diverso: il Natale sul fronte ucraino dei soldati della Divisione Ravenna. Quando Palì d’Ciòpa organizzò la festa natalizia per i romagnoli, non immaginava le emozioni e le situazioni che avrebbe incontrato. Un momento di condivisione e speranza in un contesto di conflitto, che testimonia il valore della solidarietà tra persone provenienti da diverse realtà. Un ricordo che rimarrà indelebile per chi ha vissuto quella giornata.

Quando Palì d’Ciòpa decise di fare la festa di Natale per soli romagnoli, non aveva – e non poteva avere – la minima idea di come sarebbe andata a finire. Comunque ne parlò subito con Toni d’Magrèza, Gianò d’la Söra e Minghì e’ Vuipòt, ricevendone entusiastico consenso e piena disponibilità collaborativa. Il primo problema, stante la penuria delle razioni, era reperire non ’il’ cibo, ma ’del’ cibo, e si poteva farlo solo con tanta, tanta intraprendenza di cui, per fortuna, ne possedevano in abbondanza: perché se in quella pianura innevata, dimenticata da iddio ma non dagli uomini, erano ancora in vita, lo dovevano appunto all’intraprendenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

