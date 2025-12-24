È stato donato un defibrillatore presso la sede dell’associazione

Un defibrillatore è stato donato presso la sede, che ospita l’associazione "Il Ponte", ma anche medici ed infermiere di famiglia a Mezzogoro, da colleghi e amici dell’indimenticato infermiere Franco Bersanetti. Una cerimonia semplice come sarebbe piaciuta al professionista discreto, per anni punto di riferimento dell’équipe dell’Emergenza-Urgenza e figura amatissima da colleghi e pazienti per la straordinaria umanità e professionalità di cui era portatore. C’era il sindaco di Codigoro Alice Zanardi che ha sottolineato la "presenza umana e luminosa di Bersanetti, ricordarlo fa male ma scalda il cuore - ha detto il primo cittadino - ed il defibrillatore potrà servire a salvare vite umane proprio come faceva Franco ogni volta che se ne presentava l’occasione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un defibrillatore in ricordo di Bersanetti

Leggi anche: Una targa ricordo per l’infermiere Bersanetti

Leggi anche: In ricordo di Luca Micheletti, donato defibrillatore al Parco San Rossore

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Un defibrillatore in ricordo di Bersanetti.

La famiglia Colibazzi dona un defibrillatore nel ricordo di Primo - Donato un defibrillatore alla Confraternita e alla parrocchia del Beato Antonio di Amandola, in memoria di Primo Colibazzi, grazie al progetto solidale ‘Forward Hearts’ della Bmm Instruments. ilrestodelcarlino.it

Donato un defibrillatore nel ricordo dello storico collaboratore del sindacato e volonrario, Gino Lorenzini - facebook.com facebook