Un defibrillatore in ricordo di Bersanetti.

Un defibrillatore è stato donato presso la sede, che ospita l’associazione "Il Ponte", ma anche medici ed infermiere di famiglia a Mezzogoro, da colleghi e amici dell’indimenticato infermiere Franco Bersanetti. Una cerimonia semplice come sarebbe piaciuta al professionista discreto, per anni punto di riferimento dell’équipe dell’Emergenza-Urgenza e figura amatissima da colleghi e pazienti per la straordinaria umanità e professionalità di cui era portatore. C’era il sindaco di Codigoro Alice Zanardi che ha sottolineato la "presenza umana e luminosa di Bersanetti, ricordarlo fa male ma scalda il cuore - ha detto il primo cittadino - ed il defibrillatore potrà servire a salvare vite umane proprio come faceva Franco ogni volta che se ne presentava l’occasione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

