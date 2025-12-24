Un Christmas Carol alla Dickens | ogni Scrooge in noi può scoprire qualcosa

Spesso raccontando di Nuvoletta ed Orsetto, pensiamo alla perfezione, all’ esattezza delle loro vite. Immaginiamo che il denaro possa, alla fine, mettere ordine in tutte le cose. Certo, puoi prendere tutto, visionare palette complete di colori, per scarpe, borse, divani, auto. Puoi collezionare quadri, avvicinarti all’arte contemporanea e dedicare ad essa addirittura due grandi pareti del salotto. Puoi fartele spolverare le opere dalla coppia di filippini più referenziata del mondo. Il tuo, quest’anno, può essere il Natale più patinato, più gioiosamente cantato, il più windsoriano nella storia dei loro Natali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

