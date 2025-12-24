Un buco nero da record… o un’illusione cosmica? Il caso di GW231123

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GW231123 è stato annunciato come il buco nero più massiccio mai osservato da LIGO. Un nuovo studio su arXiv ipotizza però un effetto di lente gravitazionale che ne ridimensionerebbe la massa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Terroristi di Hamas liberi in Europa? Il caso al-Khatib e il buco nero della sicurezza UE

Leggi anche: Ucraina colpisce il “buco nero” di Mosca: così il drone ha affondato la sicurezza russa nel Mar Nero

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Non si finisce mai di conoscere un buco nero - Nulla di più vero per un buco nero in particolare che è sempre stato considerato vivere in coppia, e che ... media.inaf.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.