Un batterio dall'intestino delle rane ha eliminato il cancro in una volta sola | com'è possibile
Uno studio ha individuato un batterio intestinale nelle rane arboricole giapponesi capace di distruggere il cancro del colon-retto nei topi dopo una sola somministrazione endovenosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
