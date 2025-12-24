Un batterio dall'intestino delle rane ha eliminato il cancro in una volta sola | com'è possibile

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio ha individuato un batterio intestinale nelle rane arboricole giapponesi capace di distruggere il cancro del colon-retto nei topi dopo una sola somministrazione endovenosa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

