Cari amici, questa è la diciassettesima volta che ci auguriamo buon Natale e buon anno da soci e complici del Fatto Quotidiano. E, siccome siamo strani e speciali, a noi il numero 17 porta fortuna: anche quest’anno siamo stati l’unico quotidiano italiano col segno più nella diffusione di copie cartacee e digitali. La nostra comunità si è allargata ancor di più e la vostra risposta al nostro appello di fine novembre ad abbonarsi e a regalare abbonamenti è stata a dir poco commovente, in controtendenza con un panorama editoriale sempre più cupo. Anziché fare come gli altri editori e presentarci col cappello in mano ai piedi del governo italiano e di quello europeo per elemosinare provvidenze e fondi pubblici (non a caso in continuo aumento, mentre i lettori fuggono), costringendo chi non legge i loro giornali a finanziarli di tasca propria, abbiamo preferito continuare a chiedere sostegno e fiducia a chi il Fatto lo sfoglia e lo apprezza dal 2009 e anche a chi l’ha scoperto in tempi recenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un anno di verità. Buon Natale dal Fatto

Un anno di verità. Buon Natale dal Fatto - Non possiamo promettervi un anno di buone notizie, ma di buona informazione sì. ilfattoquotidiano.it