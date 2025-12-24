Umbria la tombola di Natale con premi in ketamina e cocaina
Un Natale da sballo. Una tombola “stupefacente” con premi in ketamina e cocaina per la festa natalizia in centro. Nella serata di sabato 20 dicembre i carabinieri di Terni, in collaborazione con la polizia locale, hanno tratto in arresto un 38enne ternano per detenzione di sostanze stupefacenti a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Premi in droga per la Tombola di Natale, ketamina nelle mutande: 38enne arrestato - Quasi 8 grammi di ketamina, circa 3 grammi e mezzo di cocaina e poco più di 5 grammi dihashish, il tutto posto in sequestro, è quanto trovato nelle disponibilità di un 38enne già gravato da precedenti ... umbria24.it
Il premio della tombola? La droga. Fermato spacciatore con dosi ’ad hoc’ - Complessivamente sono stati rinvenuti 8 grammi di ketamina e 3,5 di coca ... msn.com
Ketotombola, i premi erano tutti in droga: festa di Natale sventata dai carabinieri, arrestato un trentottenne - Questo, a grandi linee, semrbava essere il programma di un'insolita festa di Natale organizzata nel centro di Terni. msn.com
