L’ultimo Natale di Billy Miske è stato anche il più lungo. Quarantotto giorni. Era iniziato il 7 novembre del 1923, giorno in cui mandò KO Bill Brennan a Omaha, in Ohio. Proprio come lui, subito dopo di lui, Brennan era stato uno sfidante del campione del mondo dei pesi massimi Jack Dempsey, " The Manassa Mauler ” ("Il demolitore di Manassa"), detentore del titolo dal 1919 al 1926. Erano anni di boxe pionieristica e di soprannomi cruenti e insieme poetici: Gene “ The Fighting Marine ” Tunney, Ed “ The Gunboat ” Smith, Jack “ The Galveston Giant ” Johnson, Benny “ The Ghetto Wizard ” Leonard, Mike “ The Phantom ” Gibbons, Barney “ Battling ” Levinsky. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Ultimo Natale sul ring

Leggi anche: WWE Netflix: Confermata presenza sul ring di Jonh Cena al suo ultimo Raw al Madison Square Garden.

Leggi anche: L'ultimo ring per Javad

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ultimo Giorno per mettere in sicurezza casa con Ring e Blink in offerta su Amazon; Tecnologia Amazon per la casa: 10 idee regalo di qualità da 19,90€ a 60€; L'avversario che ha umiliato John Cena scortato dalla sicurezza: crepe nella finzione del wrestling; Tornano in sconto i dispositivi Amazon con le Offerte di Natale!.

OURA Ring 4 lo paghi 120€ in meno, occasione UNICA prima di Natale - Oura Ring 4 è il perfetto anello smart da indossare sempre e comunque con 8 giorni di carica e sistema infallibile. telefonino.net