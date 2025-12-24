uffici di piano parte dal montagnanese il nuovo modello di governance territoriale della provincia

La Provincia di Padova avvia gli Uffici di Piano, nuovo strumento di supporto ai Comuni per la pianificazione urbanistica e la gestione coordinata del territorio. L’obiettivo è rafforzare la governance sovracomunale e aggiornare gli strumenti di pianificazione. Il progetto si inserisce nel quadro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

PATI tematici Bassa Padovana, sottoscritta convenzione tra la Provincia e comuni Montagnanese; Padova: via al progetto degli Uffici di Piano per una gestione condivisa del territorio.

