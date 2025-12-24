Udinese lite Zaniolo-Okoye | interviene il Dt Nani
“Ero presente prima, durante l’intervallo e dopo la partita” L’ Udinese sarà in ritiro anticipato da Natale. La decisione è stata presa dopo la pesante sconfitta in casa della Fiorentina, un 5-1 che ha lasciato scorie pesantissime in casa bianconera. In questi giorni si è parlato anche di una lite nello spogliatoio tra Nicolò Zaniolo e il portiere Okoye, che al ‘Franchi’ si è fatto espellere dopo 7 minuti. Udinese, lite Zaniolo-Okoye: interviene il Ds Nani (AnsaFoto) – Calciomercato.it A ‘Il Messaggero Veneto’, però, il direttore tecnico Nani ha smentito questa indiscrezione: “Sono solo fantasie – Ero presente prima, durante l’intervallo e dopo la partita: c’era soltanto tanta delusione “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Pagelle Cremonese Udinese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. Zaniolo finalmente si sblocca, Vardy perde la sfida con Okoye
Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Udinese 0-0, espulso Okoye e friulani in dieci
Caressa sbotta in diretta tv con Runjaic: chiude il collegamento con un duro rimprovero; Caressa-Runjaic, lite in diretta sul cambio di Zaniolo. Cosa è successo; Udinese, Zaniolo ci ricasca: la lite con Okoye e il retroscena sul cambio a Firenze, ma Gattuso apre le porte per i playoff; Caressa-Runjaic, scintille a Sky: cacciato il mister dell'Udinese. Web in tilt: “Fallo con Conte e Allegri”.
Udinese, Zaniolo ci ricasca: la lite con Okoye e il retroscena sul cambio a Firenze, ma Gattuso apre le porte per i playoff - Udinese, rischia di scoppiare il caso Zaniolo: il retroscena sulla sostituzione contro la Fiorentina, la lite con Okoye e la strana frase di Runjaic. sport.virgilio.it
Fiorentina, prima vittoria ma la contestazione non si placa: 5-1 all'Udinese, doppio Kean - I viola travolgono i friulani e salgono a quota 9 in classifica: di Mandragora, Gudmundsson e Ndour le altre reti ... tuttosport.com
Runjaic: "Espulsione di Okoye? Un regalo! Sul cambio di Zaniolo..." - Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Fiorentina. fantacalcio.it
Nicolò Zaniolo dopo un ottimo inizio con la maglia dell'Udinese rischia di ricadere nelle vecchie abitudini. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.