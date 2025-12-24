Udinese lite Zaniolo-Okoye | interviene il Dt Nani

“Ero presente prima, durante l’intervallo e dopo la partita” L’ Udinese sarà in ritiro anticipato da Natale. La decisione è stata presa dopo la pesante sconfitta in casa della Fiorentina, un 5-1 che ha lasciato scorie pesantissime in casa bianconera. In questi giorni si è parlato anche di una lite nello spogliatoio tra Nicolò Zaniolo e il portiere Okoye, che al ‘Franchi’ si è fatto espellere dopo 7 minuti. Udinese, lite Zaniolo-Okoye: interviene il Ds Nani (AnsaFoto) – Calciomercato.it A ‘Il Messaggero Veneto’, però, il direttore tecnico Nani ha smentito questa indiscrezione: “Sono solo fantasie – Ero presente prima, durante l’intervallo e dopo la partita: c’era soltanto tanta delusione “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

