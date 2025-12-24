Ucraina Zelensky | Piena cooperazione con Usa
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver migliorato alcuni aspetti di una proposta di pace in seguito ai colloqui con gli inviati statunitensi. La dichiarazione sottolinea la volontà di mantenere una stretta collaborazione con gli Stati Uniti, evidenziando l'impegno di Kiev nel cercare soluzioni diplomatiche per il conflitto in Ucraina. La cooperazione tra i due paesi continua a rappresentare un elemento centrale nelle dinamiche della crisi.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il suo team negoziale è "riuscito a rafforzare" alcuni punti di una bozza di proposta di pace a seguito dei colloqui con gli inviati negli Stati Uniti. "Oggi, il nostro team negoziale ha presentato un rapporto dettagliato", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso serale, precisando che il suo team è ora tornato in Ucraina per informarlo sugli incontri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha insistito per mesi per un accordo di pace, ma i negoziati si sono impantanati nelle richieste molto diverse di Mosca e Kiev.
