Ucraina Zelensky | Natale difficile ma l' unità nazionale rimane intatta
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato mercoledì, nel suo discorso di Natale, che nonostante la festività sia celebrata in un momento “difficile”, l’unità della nazione rimane intatta. “Gli ucraini sono uniti stasera”, ha detto Zelensky, aggiungendo che il Paese è stato “senza dubbio” cambiato dalla guerra. “Non importa quali piatti siano in tavola, ciò che conta è chi è a tavola”, ha concluso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
