Ucraina Zelensky | Il piano Usa prevede di congelare le linee del fronte attuali – la diretta

Il presidente dell’ Ucraina Volodymyr Zelensky ha parlato oggi 24 dicembre del piano Usa per mettere fine alla guerra con la Russia che prevede di congelare il fronte sulle linee attuali e di avviare discussioni sulla creazione di zone smilitarizzate. “La linea di schieramento delle truppe alla data di questo accordo è di fatto riconosciuta come linea di contatto”, ha spiegato il numero 1 di Kiev Guerra in Ucraina – 24 dicembre 2025 Inizio diretta: 241225 09:10 Fine diretta: 241225 23:59 10:15 241225 Zelensky: "Piano Usa non richiede che Kiev rinunci ad adesione a Nato" “L’accordo per porre fine alla guerra in Ucraina è un accordo tra Stati Uniti, Ucraina, Europa e Federazione Russa, ma l’adesione dell’Ucraina alla NATO è una scelta degli Stati membri dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Guerra Ucraina Russia, leader Ue: Forza multinazionale. Trump: Vicini alla pace; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Usa, Europa e Ucraina vicine ad un accordo sulla bozza del piano di pace; Trump: Più vicini che mai alla fine della guerra. I leader europei a Berlino - Media, colloqui Usa-Ucraina forse nel fine settimana a Miami, all'esame le mappe.

