Ucraina Zelensky chiede di incontrare Trump | Dobbiamo discutere delle cessioni territoriali

La posizione russa è stata espressa dal viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, il quale ha affermato che le prospettive di risoluzione della crisi ucraina "dipendono in larga misura dalla politica perseguita dall'attuale amministrazione statunitense". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In Florida, Rubio lancia il primo incontro diretto tra Russia, Ucraina e Ue; Zelensky, Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina; Ucraina, Zelensky: 'Disposti ad abbandonare richiesta adesione a Nato'; Kiev disposta a rinunciare all’adesione alla Nato. Merz e Zelensky vedono negoziatori Usa a Berlino.

Ucraina, Zelensky: «Usa vogliono la pace». Nuova autobomba a Mosca - «L’Ucraina rimane in costante contatto con gli Stati Uniti e attende con interesse di proseguire i lavori per raggiungere un accordo di pace». ilsole24ore.com