Ucraina Zelensky | Aspettiamo oggi risposta Russia su piano Usa
(Adnkronos) – L'Ucraina si aspetta che arrivi oggi una risposta di Mosca all'ultima versione della bozza di piano di pace concordato da Washington e Kiev. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti e dettagliando i 20 punti del piano messo a punto negli ultimi colloqui di Miami. "Riceveremo la risposta . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Orsini: Zelensky ha alte possibilità di sopravvivenza. Ecco perché
