L’ esercito russo ha preso il controllo di Siversk, città ucraina di Donetsk. Un luogo strategicamente rilevante malgrado le dimensioni ridotte del territorio e lo spopolamento verificatosi a causa del conflitto. Prima della guerra, infatti, la città contava circa 10.000 abitanti. A oggi, dopo la conquista da parte delle Russia, ne rimangono poche centinaia. I gruppi d’assalto russi mettono in difficoltà le linee difensive ucraine. La caduta di Siversk rappresenta uno sviluppo problematico poiché la città aveva la funzione di avamposto difensivo di Sloviansk e Kramatorsk, i due centri urbani più importanti del Donetsk ancora sotto il controllo ucraino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ucraina, l’esercito russo conquista Siversk. Uno sviluppo problematico per la città: ecco perché

Leggi anche: Pokrovsk, l'offensiva russa per la conquista della città ucraina: ecco perché è così importante per Mosca

Leggi anche: Pokrovsk caduta nelle mani della Russia, ma l'Ucraina smentisce. Ecco perché la città ucraina è così importante

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’esercito russo ha conquistato la città ucraina di Siversk, nella regione di Donetsk - L’esercito russo ha conquistato Siversk, una città ucraina nella regione di Donetsk, dopo che l’esercito ucraino si è ritirato dalla città, in cui prima della guerra vivevano circa 10mila persone e or ... ilpost.it