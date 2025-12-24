Ucraina l’esercito russo conquista Siversk Uno sviluppo problematico per la città | ecco perché
L’ esercito russo ha preso il controllo di Siversk, città ucraina di Donetsk. Un luogo strategicamente rilevante malgrado le dimensioni ridotte del territorio e lo spopolamento verificatosi a causa del conflitto. Prima della guerra, infatti, la città contava circa 10.000 abitanti. A oggi, dopo la conquista da parte delle Russia, ne rimangono poche centinaia. I gruppi d’assalto russi mettono in difficoltà le linee difensive ucraine. La caduta di Siversk rappresenta uno sviluppo problematico poiché la città aveva la funzione di avamposto difensivo di Sloviansk e Kramatorsk, i due centri urbani più importanti del Donetsk ancora sotto il controllo ucraino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Pokrovsk, l'offensiva russa per la conquista della città ucraina: ecco perché è così importante per Mosca
Leggi anche: Pokrovsk caduta nelle mani della Russia, ma l'Ucraina smentisce. Ecco perché la città ucraina è così importante
L’esercito russo ha conquistato la città ucraina di Siversk, nella regione di Donetsk - L’esercito russo ha conquistato Siversk, una città ucraina nella regione di Donetsk, dopo che l’esercito ucraino si è ritirato dalla città, in cui prima della guerra vivevano circa 10mila persone e or ... ilpost.it
Ucraina, ancora raid russi. Zelensky: "No consenso con Usa su Donetsk e Zaporizhzhia" LIVE - Zelensky: 'No consenso con Usa su Donetsk e Zaporizhzhia' LIVE ... tg24.sky.it
Putin accelera i suoi piani di conquista: "Prima l'intera Ucraina, poi i Baltici". L'allarme dell'intelligence Usa - L'allarme lanciato dall'intelligence Usa, che smentisce gli sforzi di pace dell'amministrazione Trump ... today.it
Nord Stream, un sospetto era un soldato in servizio attivo dell'esercito ucraino Il 18 dicembre, ora locale, un corrispondente del China Media Group (CMG) ha appreso che un sospetto di nazionalità ucraina, accusato di aver partecipato al sabotaggio del gasd - facebook.com facebook
Ucraina, dal super esercito al sostegno di Trump: i due documenti segreti per la pace x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.