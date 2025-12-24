“A mio parere, Putin non intende scatenare una guerra mondiale su vasta scala contro la NATO”. Così il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Dopo aver detto che la Germania deve essere pronta ad affrontare la Russia nel ’29, specificando: “Ci sono segnali premonitori, non si tratta solo di scenari astratti: la Russia si sta preparando per un’altra guerra” e che quella del 2025 potrebbe esser stata l’ultima estate pacifica dell’Europa, ha ritrattato. Un segnale che, insieme ad altri, anzitutto l’apertura di Macron a un rinnovato dialogo con la Russia, indica che il pressing americano sull’Europa – che si è cristallizzato nel durissimo post di Tulsi Gabbard nel quale il Capo dell’intelligence nazionale accusava la leadership della Ue di “alimentare l’escalation bellica” per trascinare gli Usa in una “guerra diretta contro la Russia” – inizia ad aver ragione sulla follia dilagata nel Vecchio Continente in questi ultimi tempi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

