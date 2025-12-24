ucraina cosa prevedono i 20 punti della proposta di pace in discussione con gli usa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato nel dettaglio un nuovo schema di piano di pace in 20 punti, elaborato insieme agli Stati Uniti e pensato come possibile base per i negoziati con la Russia. Il documento è il risultato di settimane di colloqui che hanno modificato un precedente testo di Washington, giudicato da Kyiv troppo sbilanciato sulle richieste di Mosca. Secondo Zelensky, su gran parte dei punti le posizioni tra Ucraina e Stati Uniti si sono ormai avvicinate in modo significativo. Restano però due nodi centrali ancora irrisolti: la questione dei territori occupati dalla Russia e il futuro della centrale nucleare di Zaporizhzhia, oggi sotto controllo russo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

