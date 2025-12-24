Gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato un detenuto che stava cercando di introdurre nel carcere Ucciardone della droga. Lo stupefacente sarebbe stato consegnato durante i colloqui con i familiari. Caos durante i colloqui in carcere, detenuto aggredisce dieci agenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Ucciardone, detenuto pizzicato con la droga dalla polizia penitenziaria: agente colpito con una testata al volto

