Ucciardone detenuto pizzicato con la droga dalla polizia penitenziaria | agente colpito con una testata al volto
Gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato un detenuto che stava cercando di introdurre nel carcere Ucciardone della droga. Lo stupefacente sarebbe stato consegnato durante i colloqui con i familiari. Caos durante i colloqui in carcere, detenuto aggredisce dieci agenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Aggredito agente in servizio nel carcere di Turi: colpito con una testata da detenuto
Leggi anche: Agente colpito con un pugno al volto, quarta aggressione in carcere da parte dello stesso detenuto in un mese
Detenuto con droga dopo un colloquio: viene scoperto e ferisce agente penitenziario - Gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato un detenuto che stava cercando di introdurre della droga nel carcere Ucciardone a Palermo . gazzettadelsud.it
Detenuto cerca di introdurre droga in carcere, scoperto colpisce agente di polizia - Gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato un detenuto che stava cercando di introdurre nel carcere Ucciardone a Palermo della doga. blogsicilia.it
Scoperto mentre cerca di introdurre droga all’Ucciardone, prende a testate un poliziotto - Taluni detenuti cercano di eludere i controlli della polizia, approfittando pure dei colloqui per introdurre droga all'Ucciardone. meridionews.it
Chi lo ha incontrato dopo il provvedimento del Presidente Mattarella, racconta che Alaa Faraj Abdelkarim è svenuto nella sua cella del carcere dell'Ucciardone di Palermo quando ha saputo di essere stato graziato dal Capo dello Stato. I detenuti hanno festeg - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.