Ucciardone detenuto pizzicato con la droga dalla polizia penitenziaria | agente colpito con una testata al volto

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato un detenuto che stava cercando di introdurre nel carcere Ucciardone della droga. Lo stupefacente sarebbe stato consegnato durante i colloqui con i familiari. Caos durante i colloqui in carcere, detenuto aggredisce dieci agenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

