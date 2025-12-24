Tylor Chase l'ex collega di Nickelodeon lo salva dalla strada | pranzo hotel e tentativo di convincerlo per la rehab

Daniel Curtis Lee, ex collega di Tylor Chase in Ned Scuola di Sopravvivenza, interviene per aiutarlo: pranzo, hotel e chiamata al padre dell'attore senzatetto. Gli ha offerto anche di pagargli la riabilitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

