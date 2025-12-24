Tv russa punzecchia l’Europa | la pubblicità | VIDEO
Sta spopolando nella tv russa uno spot che vuole punzecchiare l'Europa sulla convinzione che "è sempre colpa di Putin" L'articolo Tv russa punzecchia l’Europa: la pubblicità VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: “Tutta colpa di Putin”, lo spot della tv russa sfotte l’Europa
Leggi anche: La tv russa deride l’Europa con uno spot natalizio: “Tutti i vostri problemi? Colpa di Putin!”
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
#Conte nel post-partita di #Napoli-#Milan punzecchia ancora l’#inter: “Noi siamo qui a giocarci la #Supercoppa perché ce lo siamo meritati, non per invito come altri. Noi abbiamo uno scudetto sulla maglia”. Pensa sempre così intensamente all’#inter e gli offu - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.