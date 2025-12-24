Tv russa punzecchia l’Europa | la pubblicità | VIDEO

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta spopolando nella tv russa uno spot che vuole punzecchiare l'Europa sulla convinzione che "è sempre colpa di Putin" L'articolo Tv russa punzecchia l’Europa: la pubblicità VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tv russa punzecchia l8217europa la pubblicit224 video

© Ildifforme.it - Tv russa punzecchia l’Europa: la pubblicità | VIDEO

Leggi anche: “Tutta colpa di Putin”, lo spot della tv russa sfotte l’Europa

Leggi anche: La tv russa deride l’Europa con uno spot natalizio: “Tutti i vostri problemi? Colpa di Putin!”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.