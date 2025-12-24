Tuttosport | La Juve vuole Lucca

"> L’attacco della Juventus torna al centro del dibattito. L’infortunio di Dusan Vlahovic ha acceso i riflettori sulle alternative a disposizione di Luciano Spalletti, che – secondo quanto riferisce Tuttosport – gradirebbe l’arrivo di un nuovo attaccante in grado di garantire soluzioni immediate e duttilità tattica. In questo contesto rientra anche la gestione di Lois Openda, schierato titolare al centro dell’attacco contro la Roma ma considerato dallo staff tecnico anche come possibile vice Yildiz. Uno scenario fluido, che potrebbe cambiare rapidamente in base alle risposte del campo e, soprattutto, alle condizioni di Arkadiusz Milik. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

