La Polizia di Stato ha identificato e denunciato in stato di libertà 5 soggetti ora accusati di produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori. L'indagine, condotta dalla Sezione operativa per la Sicurezza cibernetica di Mantova, ha avuto origine dalla segnalazione dei genitori. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Tutto il giorno sullo smartphone: a 13 anni era già stata adescata da 5 adulti

Tutto il giorno sullo smartphone: a 13 anni era già stata adescata da 5 adulti - La Polizia di Stato ha identificato e denunciato in stato di libertà 5 soggetti ora accusati di produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori. bresciatoday.it