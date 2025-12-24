Tutto il giorno sullo smartphone | a 13 anni era già stata adescata da 5 adulti
La Polizia di Stato ha identificato e denunciato in stato di libertà 5 soggetti ora accusati di produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori. L'indagine, condotta dalla Sezione operativa per la Sicurezza cibernetica di Mantova, ha avuto origine dalla segnalazione dei genitori. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Tutto il giorno sullo smartphone: a 13 anni era già stata adescata da 5 adulti
