Durante le festività natalizie, i Musei civici di Monza offrono aperture straordinarie per esplorare la loro collezione permanente e le mostre temporanee, tra cui il Tesoro del Duomo. Le visite sono disponibili in diversi giorni, tra cui il 26 dicembre, il 1 gennaio e il 6 gennaio, con orari variabili. Un’occasione per scoprire i tesori artistici della città in un periodo speciale dell’anno.

Appuntamento ai musei monzesi, per le feste. Durante il periodo natalizio i Musei civici (Casa degli Umiliati, via Teodolinda 4) offrono occasioni speciali per scoprire la collezione permanente e le mostre temporanee che arricchiscono l’esperienza di visita in diversi giorni di apertura straordinaria: venerdì 26 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; giovedì 1 gennaio (15-18) e martedì 6 (10-13 e 15-18). Da non perdere la mostra temporanea di Anselmo Bucci “Monza e il Novecento“ e l’esposizione temporanea “ Monza Photo Fest 2025 “. Appuntamento di Santo Stefano con “Di che colore è la neve?“. Al museo i bambini saranno stimolati a osservare come si dipinge la neve per scoprire che il suo candore in realtà è fatto di tanti colori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tutti i colori della neve ai Musei civici. Straordinari per il Tesoro del Duomo

