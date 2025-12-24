Tutti cantano il Natale | Bob Dylan gli U2 Robbie Williams e…

Quando si tratta di Natale, nessuno si tira indietro. Tutti i più grandi artisti del mondo, nel corso degli anni, hanno reso omaggio al 25 dicembre interpretando i grandi classici o proponendo brani inediti a tema natalizio. Quella che trovate qui sotto è una playlist che include giganti del pop, del rock e della black music. Una selezione accurata di canzoni perfette per diventare la vostra colonna sonora dei prossimi giorni Bob Dylan – The Christmas Blues Nate Dogg – Be thankful Johnny Cash – Christmas as I knew it U2 – Christmas Baby, Please Come Home Robbie Williams – Winter Wonderland Frank Sinatra – The Christmas Song Willie Nelson – Pretty Paper Ella Fitzgerald – Have yourself a merry little Christmas Donna Summer – Winter melody Beach Boys – Santa’s beard Louis Armstrong – Christmas in New Orleans The Supremes – My favourite things James Brown – Go power at Christmas time Elvis Presley – Here comes Santa Claus Gregory Porter – Christmas Waltz Bruce Springsteen – Merry Christmas Baby Stevie Nicks – Silent Night Sufjan Stevens – Amazing Grace Michael Bublè – Jingle Bells Dolly Parton – White Christmas. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tutti cantano il Natale: Bob Dylan, gli U2, Robbie Williams e… Leggi anche: Firenze Rocks 2026 memorabile. Kravitz, Robbie Williams e The Cure. Unica data italiana per tutti e tre Leggi anche: Firenze Rocks 2026, gli headliner sono Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tutti cantano il Natale: Bob Dylan, gli U2, Robbie Williams e… - Dal cantautore Premio Nobel a Bruce Springsteen, passando per Frank Sinatra, Gregory Porter e Donna Summer Quando si tratta di Natale, nessuno si tira indietro. panorama.it

“Natale per tutti” è la canzone di Natale 2025 di Radio Subasio. Cantano Sal Da Vinci, Fiorella Mannoia, Ermal Meta e Noemi (Audio) - S'intitola "Natale per tutti" ed è firmata dagli autori della canzone del 2023 "Che Natale è", ovvero Piero Romitelli, Emilio Munda e Marco Colavecchio. radiomusik.it

VAIELETTRICO RISPONDE / Tutti cantano vittoria sul 2035, ma chi vince veramente Il partito dell’elettrico o chi vuole salvare l’auto tradizionale - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.