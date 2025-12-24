Tutte le ingerenze del capo dell’opposizione

Se con Conte e Draghi la prima carica dello Stato si atteggiava ad arbitro accondiscendente, da quando governa il centrodestra Mattarella non perde occasione per contrastare Palazzo Chigi. Da Stralink al conflitto in Ucraina, gli esempi sono numerosi. La rotta ostinata e contraria di Sergio Mattarella nei confronti dell’attività di governo è sotto i nostri occhi una volta diradata la nebbia della narrazione ossequiosa e compiacente. La concessione della grazia ad Abdelkarim Alla F. Hamad, lo scafista condannato a 30 anni per concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull’immigrazione per fatti avvenuti nel 2015 (49 persone trovate morte in un barcone diretto a Lampedusa) è l’ultimo di una serie di atti del capo dello Stato in contrasto con la linea di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Laverita.info

