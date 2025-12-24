Tutta colpa di Putin! lo spot natalizio di Russia Today che sbeffeggia l' Europa
In queste ultime ore sta facendo molto discutere un recente video pubblicato dall'emittente statale russa Russia Today (RT), da tempo bandita dai paesi dell'Unione europea. Nel filmato a tema natalizio vengono fatti gli auguri alla popolazione europea, il tutto con un'ironia a dir poco pungente dal sapore di vero e proprio sbeffeggio. Il filmato è stato ovviamente realizzato mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In un contesto natalizio, si vedono i principali leader mondiali, e vengono mostrati quelli che sono gli attuali problemi dell' Europa. Lo spot, infatti, fa ironia sulle bollette troppo alte e sui disagi economici che devono affrontare ogni giorno i cittadini europei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
