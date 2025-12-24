Tutta colpa di Putin! lo spot natalizio di Russia Today che sbeffeggia l' Europa

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste ultime ore sta facendo molto discutere un recente video pubblicato dall'emittente statale russa Russia Today (RT), da tempo bandita dai paesi dell'Unione europea. Nel filmato a tema natalizio vengono fatti gli auguri alla popolazione europea, il tutto con un'ironia a dir poco pungente dal sapore di vero e proprio sbeffeggio. Il filmato è stato ovviamente realizzato mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In un contesto natalizio, si vedono i principali leader mondiali, e vengono mostrati quelli che sono gli attuali problemi dell' Europa. Lo spot, infatti, fa ironia sulle bollette troppo alte e sui disagi economici che devono affrontare ogni giorno i cittadini europei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

