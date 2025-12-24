Tutta colpa di Putin lo spot che sfotte l’Europa
Immigrazione incontrollata? "Colpa di Putin". Bollette troppo alte? "Colpa di Putin". Prezzi alle stelle e tasse altissime? "Colpa di Putin". 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: “Tutta colpa di Putin”, lo spot della tv russa sfotte l’Europa
Leggi anche: “Bollette alte? Colpa di Putin”: lo spot di Natale russo che prende in giro l’Europa
Russia, lo spot che prende in giro gli Europei: «Bollette troppo alte? È tutta colpa di Putin»; Lo spot della tv russa prende in giro l'Europa: Il Natale va male? È tutta colpa di Putin!; Lo spot della tv russa prende in giro l'Europa: Il Natale va male? E' tutta colpa di Putin!; Dalla Russia video di Natale che prende in giro l'Europa con von der Leyen e Zelensky, tutta colpa di Putin.
"Tutta colpa di Putin", spot della tv russa prende in giro l'Europa - Video - Arriva Natale e la tv russa RT festeggia con uno spot che sfotte l'Europa, elencando tutti i problemi che affliggono il Vecchio Continente e individuando la causa per ogni d ... affaritaliani.it
Lo spot russo che sfotte l’Europa: “Tasse troppo alte? Bollette alle stelle? Tutta colpa di Putin” - Arriva Natale e la tv russa RT festeggia con uno spot che sfotte l’Europa, elencando tutti i problemi che affliggono il Vecchio Continente e individuando la causa per ogni disagio: tutta colpa di Vlad ... ilmonito.it
Lo spot di Natale della tv russa che prende in giro l’Europa - Lo spot di Natale della tv russa che prende in giro l’Europa incolpando ironicamente Putin per tutti i suoi problemi. msn.com
Lo spot russo che sfotte l’Europa: “Tasse troppo alte? Bollette alle stelle? Tutta colpa di Putin”
Tutta colpa delle serie TV - facebook.com facebook
Lo spot della tv russa prende in giro l'Europa: "Il Natale va male E' tutta colpa di Putin!" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.