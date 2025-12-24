Turchia | si schianta jet muore il capo di stato maggiore della Libia È stato un tragico incidente

In Turchia si è verificato un incidente aereo che ha coinvolto un jet, causando la morte del capo di stato maggiore della Libia. Il ministero degli interni ha confermato il tragico evento e ha disposto la chiusura dello spazio aereo nella zona di Ankara. Nella serata sono stati trovati i rottami del velivolo, segnando un evento di grande rilievo per la regione.

Chiuso lo spazio aereo nella zona di Ankara. La notizia confermata dal ministero degli interni. In serata trovati i rottami del velivolo.

La delegazione libica ad Ankara, in Turchia, prima dello schianto del jet: il video - (LaPresse) Un jet privato con a bordo il capo militare libico e altre quattro persone si è schiantato dopo il decollo dalla capitale turca, Ankara, uccidendo tutti i passeggeri. msn.com

L'aereo Falcon che trasportava una delegazione libica tra cui il capo di Stato maggiore libico Mohammed al-Haddad si è schiantato in Turchia, sulla collina di Selamalmaz, a 2 chilometri a sud del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana, nei pressi di - facebook.com facebook

