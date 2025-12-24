Turchia la delegazione libica ad Ankara prima dello schianto del jet

Un jet privato con a bordo il capo militare libico e altre quattro persone si è schiantato dopo il decollo dalla capitale turca, Ankara, uccidendo tutti i passeggeri. Il capo militare libico si trovava ad Ankara per colloqui di alto livello sulla difesa volti a rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi e ad affrontare le questioni regionali, hanno dichiarato funzionari turchi. Il primo ministro libico Abdul-Hamid Dbeibah ha confermato la morte del generale Muhammad Ali Ahmad al-Haddad e degli altri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, la delegazione libica ad Ankara prima dello schianto del jet Leggi anche: Aereo con la delegazione libica si schianta vicino ad Ankara: a bordo il capo di Stato maggiore Leggi anche: Aereo con la delegazione libica si schianta vicino ad Ankara: tra le 5 vittime il capo di Stato maggiore Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Precipitato un jet privato con a bordo il Capo di stato maggiore libico. Precipita in Turchia un jet con a bordo il capo di Stato maggiore libico: l’incidente 40 minuti dopo il decollo - Un jet privato che trasportava una delegazione libica è caduto non lontano da Ankara, in Turchia, 40 minuti dopo il decollo: a bordo c'era il capo di stato maggiore Mohammed al- dire.it

