Turchia la delegazione libica ad Ankara prima dello schianto del jet

Una delegazione libica, composta dal capo militare e altre quattro persone, si trovava a bordo di un jet privato decollato da Ankara. Purtroppo, l’aereo si è schiantato poco dopo il decollo, causando la morte di tutti i passeggeri. L’incidente si è verificato nella capitale turca, sollevando questioni sulla sicurezza e sulle circostanze dell’accaduto.

Un jet privato con a bordo il capo militare libico e altre quattro persone si è schiantato dopo il decollo dalla capitale turca, Ankara, uccidendo tutti i passeggeri. Il capo militare libico si trovava ad Ankara per colloqui di alto livello sulla difesa volti a rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi e ad affrontare le questioni regionali, hanno dichiarato funzionari turchi. Il primo ministro libico Abdul-Hamid Dbeibah ha confermato la morte del generale Muhammad Ali Ahmad al-Haddad e degli altri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Precipitato un jet privato con a bordo il Capo di stato maggiore libico.

