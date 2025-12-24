Turchia incidente aereo | muore il capo di Stato maggiore libico

Nella giornata del 23 dicembre, in Turchia si è verificato un incidente aereo che ha causato la morte del generale Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, capo di Stato maggiore libico. L'incidente ha coinvolto un aereo precipitato nel territorio turco, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. La notizia rappresenta un momento di particolare attenzione per le relazioni internazionali e le questioni di sicurezza nella regione.

Ankara, 23 dic. (Adnkronosafp) - Precipitato in Turchia l'aereo con a bordo il capo di Stato maggiore libico, il generale Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, morto nell'incidente. Il jet decollato da Ankara era diretto a Tripoli. A confermare la notizia il premier libico Abdelhamid Dbeibah. "È con profonda tristezza e grande dolore che abbiamo appreso la notizia della morte del capo di stato maggiore generale dell'esercito libico", ha scritto Dbeibah in un post su Facebook. La notizia arriva dopo che le autorità turche avevano comunicato di aver individuato i rottami del jet d'affari Falcon 50 su cui viaggiavano 5 persone e con cui erano state perse le comunicazioni poco dopo il decollo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Turchia, incidente aereo: muore il capo di Stato maggiore libico Leggi anche: Turchia, precipita aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico: trovati i rottami Leggi anche: Giallo in Turchia, aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico perde il contatto radar La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Precipita in Turchia l'aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico, 5 i morti; Turchia, persi contatti con un jet privato: a bordo il capo di Stato maggiore libico; Precipita un jet ad Ankara, muore il generale libico al-Haddad; Precipitato un aereo con a bordo una delegazione libica. Turchia, precipitato l'aereo del capo di Stato maggiore libico: trovati i resti del velivolo - Aereo precipitato in Turchia: a bordo cinque persone, tra cui il capo di Stato maggiore libico, generale Mohammed Al- notizie.it

