Turchia il luogo in cui è precipitato il jet privato con a bordo il capo militare libico

Un jet privato con a bordo il capo militare libico e altri quattro ufficiali e membri dello staff si è schiantato dopo il decollo dalla capitale turca, Ankara, uccidendo tutte le persone a bordo. Funzionari libici hanno dichiarato che la causa dell’incidente è stata un guasto tecnico dell’aereo. La delegazione libica si trovava ad Ankara per colloqui di alto livello sulla difesa volti a rafforzare la cooperazione militare tra i due paesi, hanno affermato funzionari turchi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

