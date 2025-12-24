Turchia il luogo in cui è precipitato il jet privato con a bordo il capo militare libico

Un jet privato con a bordo il capo militare libico e altri ufficiali si è schiantato dopo il decollo da Ankara, in Turchia. L’incidente ha causato la morte di tutte le persone a bordo. La notizia ha attirato l’attenzione sull’accaduto, che rappresenta un grave episodio nella regione. Restano da chiarire le cause dell’incidente e le eventuali implicazioni politiche e diplomatiche.

Un jet privato con a bordo il capo militare libico e altri quattro ufficiali e membri dello staff si è schiantato dopo il decollo dalla capitale turca, Ankara, uccidendo tutte le persone a bordo. Funzionari libici hanno dichiarato che la causa dell'incidente è stata un guasto tecnico dell'aereo. La delegazione libica si trovava ad Ankara per colloqui di alto livello sulla difesa volti a rafforzare la cooperazione militare tra i due paesi, hanno affermato funzionari turchi.

