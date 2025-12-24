Il presidente del Fenerbahce, uno dei principali club sportivi della Turchia, Sadettin Saran, è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine antidroga che coinvolge personaggi dello spettacolo e dei media. L’emittente di Stato Trt riporta che Saran, cittadino turco e statunitense, è stato arrestato oggi dopo che i test forensi hanno rilevato la presenza di sostanze stupefacenti nei suoi campioni di capelli. Oggi Saran ha rilasciato una dichiarazione in cui respinge il risultato del test, insistendo sul fatto di non aver mai fatto uso della droga in questione e promettendo che richiederà formalmente un nuovo esame. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Turchia, arrestato il presidente del Fenerbahçe Sadettin Saran

Leggi anche: Calciomercato Inter, il Fenerbahce su Calhanoglu: Saran a Milano per sondare il terreno con il turco

Leggi anche: Alessia Orro infortunata: cos’è successo in Turchia e come sta la MVP dei Mondiali. Il referto del Fenerbahce

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Turchia, arrestato il presidente del Fenerbahçe Sadettin Saran - Il presidente del Fenerbahce, uno dei principali club sportivi della Turchia, Sadettin Saran, è stato arrestato a Istanbul nell'ambito di un'indagine ... lapresse.it