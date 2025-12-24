Turchia arrestato il presidente del Fenerbahçe Sadettin Saran

Il presidente del Fenerbahce, uno dei principali club sportivi della Turchia, Sadettin Saran, è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine antidroga che coinvolge personaggi dello spettacolo e dei media. L’emittente di Stato Trt riporta che Saran, cittadino turco e statunitense, è stato arrestato oggi dopo che i test forensi hanno rilevato la presenza di sostanze stupefacenti nei suoi campioni di capelli. Oggi Saran ha rilasciato una dichiarazione in cui respinge il risultato del test, insistendo sul fatto di non aver mai fatto uso della droga in questione e promettendo che richiederà formalmente un nuovo esame. 🔗 Leggi su Lapresse.it

