Trump alza la posta con il Venezuela | tra minacce di guerra petrolio e nuova Dottrina Monroe

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela. Durante un’intervista a NBC News, l'ex presidente ha affermato di “non escludere” un intervento militare nel paese sudamericano. La situazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione su questioni di politica estera, risorse energetiche e rapporti diplomatici tra le due nazioni.

Tensione alle stelle tra Washington e Caracas. Venerdì, durante un’intervista a Nbc News, Donald Trump ha detto di “non escludere” una guerra con il Venezuela. L’affermazione del presidente americano è arrivata dopo che, martedì, aveva decretato un “blocco totale e completo” di tutte le petroliere in entrata e in uscita dal Paese sudamericano. Non solo. In quell’occasione, Trump aveva anche definito il regime di Nicolas Maduro “illegittimo”, bollandolo inoltre come una “organizzazione terroristica straniera”. L’inquilino della Casa Bianca aveva altresì esortato Caracas a restituire “tutto il petrolio, la terra e gli altri beni”, sequestrati dal governo venezuelano agli Stati Uniti ai tempi di Hugo Chavez. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump alza la posta con il Venezuela: tra minacce di guerra, petrolio e nuova Dottrina Monroe Leggi anche: Venezuela nel mirino di Washington: la nuova “Dottrina Monroe” e la guerra per il petrolio del XXI secolo Leggi anche: La Dottrina Monroe e i neocon: la guerra al Venezuela è una questione di principio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Non escludo guerra con Venezuela, Trump alza la posta e avverte Maduro; Trump alza la posta con il Venezuela: tra minacce di guerra, petrolio e nuova Dottrina Monroe; Bolívar, petrolio e “blocco”: Maduro alza la posta; Trump alza la posta in gioco: Non escludo guerra con il Venezuela, Maduro sa cosa voglio. Trump alza la posta con il Venezuela: tra minacce di guerra, petrolio e nuova Dottrina Monroe - Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela crescono dopo le minacce di Donald Trump e il blocco delle petroliere. panorama.it

Trump alza la posta in gioco: "Non escludo guerra con il Venezuela, Maduro sa cosa voglio" - Il presidente statunitense lo ha detto rispondendo a una domanda nel corso di un'intervista telefonica di Nbc News. msn.com

Venezuela, Trump minaccia Maduro: “Se fai il duro sarà l’ultima volta”. E nei Caraibi arrivano decine di aerei trasporto truppe - Il presidente degli Stati Uniti fa pressioni sul leader chavista e anche sul presidente della Colombia. msn.com

Washington alza la pressione su Caracas: Donald Trump decreta il blocco totale delle petroliere venezuelane, accusa il regime di Maduro di terrorismo e punta a ridisegnare gli equilibri nell’Emisfero occidentale, colpendo anche l’influenza cinese in America - facebook.com facebook

