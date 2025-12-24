Truffe telematiche Santa Croce sull’Arno | scoperta centrale che inviava sms in tutt’Italia 17 indagati

Una centrale di truffe telematiche che aveva la base a Santa Croce sull'Arno (Pisa) è stata scoperta dai carabinieri. La tecnica usata era quella dello 'smishing' che inviava da utenze fittizie migliaia di sms al giorno per indurre le potenziali vittime a fornire le proprie credenziali di home banking a falsi operatori, che potevano così accedere ai loro conti correnti, appropriandosi di ingenti quantità di denaro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

