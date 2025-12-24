Truffa via sms indagate 17 persone

11.20 Truffa telematica con migliaia di sms inviati ogni giorno e un'organizzazione tra Toscana e Campania. L'ha scoperta una indagine della Procura di Chieti. Una centrale per lo smishing, tra Pisa e Firenze, con ramificazioni finanziarie in Italia e all'estero. Sequestrati centinaia di schede Sim e apparati tech Tutto è nato dal caso di una persona anziana:ha risposto a un sms e ha perso quasi 100mila euro. I finti operatori hanno avuto accesso all'homebanking. I conti correnti intestati a due campani. Gli indagati in totale sono 17. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Napoli, truffa all’INPS da 2 milioni: otto persone indagate per truffa aggravata

Leggi anche: Truffa sui pascoli di 20 milioni all’Ue. Indagate 48 persone

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

78enne truffato da un finto operatore bancario, il raggiro tramite SMS e poi un bonifico da 15mila euro; Truffe telefoniche l' Ulss 6 Euganea mette in guardia | Non rispondete ai messaggi.

Scoperta centrale di truffe via sms con tecnica 'smishing', 17 indagati - Scoperta dai carabinieri di Chieti una centrale di truffe telematiche, situata nel Comune di Santa Croce sull'Arno (Pisa), con la tecnica dello 'smishing' che inviava da utenze fittizie migliaia di sm ... ansa.it