Truffa via sms indagate 17 persone
11.20 Truffa telematica con migliaia di sms inviati ogni giorno e un'organizzazione tra Toscana e Campania. L'ha scoperta una indagine della Procura di Chieti. Una centrale per lo smishing, tra Pisa e Firenze, con ramificazioni finanziarie in Italia e all'estero. Sequestrati centinaia di schede Sim e apparati tech Tutto è nato dal caso di una persona anziana:ha risposto a un sms e ha perso quasi 100mila euro. I finti operatori hanno avuto accesso all'homebanking. I conti correnti intestati a due campani. Gli indagati in totale sono 17. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
