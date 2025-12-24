Truccabimbi e un laboratorio per creare la neve | un pomeriggio magico nel Regno del ghiaccio
Domenica 28 dicembre, dalle 15:30 alle 18:30, al Candy Village del centro commerciale Le Maioliche di Faenza arriva la magia delle favole. Un pomeriggio magico in cui incontrare la Regina di Ghiaccio e la sua adorata sorella, imparare a realizzare vera neve in un laboratorio dedicato e farsi.
Vi aspettiamo oggi in piazza dalle 16:00 con la Pro Loco, per il truccabimbi e il laboratorio per bambini. - facebook.com facebook
