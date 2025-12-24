Trovato morto in casa a 23 anni disposta l’autopsia
Restano avvolte nel mistero le circostanze della morte di Christian Polchi, il giovane di 23 anni rinvenuto senza vita nella notte tra domenica e lunedì a Fratte di Sassofeltrio, in provincia di Rimini. A scoprire il corpo è stata la nonna, con la quale il ragazzo viveva in un alloggio di edilizia popolare, che ha immediatamente dato l’allarme. L’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri, si è rivelato purtroppo inutile: per il giovane non c’era più nulla da fare. Christian, cittadino italiano con origini dell’ Europa orientale, era residente nell’abitazione insieme all’anziana parente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
