Trovato morto a casa della nonna | è giallo

Christian Polchi, 23 anni, è stato ritrovato senza vita nella casa che condivideva con la nonna a Fratte di Sassofeltrio, piccola frazione in provincia di Rimini, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre. Una vicenda drammatica, riportata da Il Resto del Carlino, che appare ancora avvolta. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Christian, trovato morto a 23 anni nella casa della nonna: è il giallo di Natale

Leggi anche: Giovane trovato morto in casa, giallo a Montegiorgio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Isernia, trovato morto in casa: indagini in corso; Lorenzo Paolieri, chi era il 32enne trovato morto in un baule in casa a Campi Bisenzio: il corpo mummificato, i fratelli e la madre...; Omicidio Pierina, la figlia di Manuela Bianchi: «Tra mia madre e Dassilva sguardi da amanti, ero a disagio. Nonna mi parlò di un...; Ero sul volo EasyJet con una donna morta, le tenevano la testa sollevata, sembrava non reagire.

Christian, trovato morto a 23 anni nella casa della nonna: è il giallo di Natale - L’allarme è scattato nella notte tra domenica e lunedì quando il giovane è stato trovato senza vita all’interno della casa in Corso Europa a Sassofeltrio. msn.com