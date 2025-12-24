Trovato morto a casa della nonna | è giallo
Christian Polchi, 23 anni, è stato ritrovato senza vita nella casa che condivideva con la nonna a Fratte di Sassofeltrio, piccola frazione in provincia di Rimini, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre. Una vicenda drammatica, riportata da Il Resto del Carlino, che appare ancora avvolta. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Christian, trovato morto a 23 anni nella casa della nonna: è il giallo di Natale
Leggi anche: Giovane trovato morto in casa, giallo a Montegiorgio
Isernia, trovato morto in casa: indagini in corso; Lorenzo Paolieri, chi era il 32enne trovato morto in un baule in casa a Campi Bisenzio: il corpo mummificato, i fratelli e la madre...; Omicidio Pierina, la figlia di Manuela Bianchi: «Tra mia madre e Dassilva sguardi da amanti, ero a disagio. Nonna mi parlò di un...; Ero sul volo EasyJet con una donna morta, le tenevano la testa sollevata, sembrava non reagire.
Christian, trovato morto a 23 anni nella casa della nonna: è il giallo di Natale - L’allarme è scattato nella notte tra domenica e lunedì quando il giovane è stato trovato senza vita all’interno della casa in Corso Europa a Sassofeltrio. msn.com
Neonato partorito da 13enne e trovato morto in uno zaino tra gli scogli: la nonna condannata all’ergastolo - Con il Natale, il calendario indica una pausa dalle lezioni scolastiche, ma in famiglia non arriva automaticamente la calma tanto desiderata dopo mesi di agende ... ilfattoquotidiano.it
Malore in casa, Carlo Carnio trovato morto sul divano: «Il fratello lo cercava da una settimana, ma lui non rispondeva» - Un malore mentre era in casa da solo, sul divano, ha spento senza preavviso il sorriso di Carlo Carnio, 74 anni, originario di Silea ma residente a Padernello di Paese da oltre 20 anni. ilgazzettino.it
ORRORE A FIRENZE: 32ENNE TROVATO MORTO IN UN BAULE IN CASA DA DUE ANNI. LA MADRE DENUTRITA
ISERNIA. 40enne trovato morto in casa: si sospetta un'intossicazione da monossido di carbonio Potrebbe essere stata un'intossicazione da monossido di carbonio la causa del decesso di uno straniero 40enne che viveva nel centro storico di Isernia. Pakistan - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.