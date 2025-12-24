Trovato morto a 22 anni in casa | è il giallo di Natale

Sassofeltrio (Rimini), 24 dicembre 2025 - Aleggia un giallo di Natale sulle colline al confine tra Emilia-Romagna e Marche, nella frazioncina di Fratte di Sassofeltrio, dove nei giorni scorsi è scattato l’allarme dopo che un 22enne del posto è stato trovato senza vita all’interno di una casa. Sono ancora in via di ricostruzione le ultime ore di vita del 22enne, italiano di origini est europee, prima di essere ritrovato senza vita a Sassofeltrio, lì dove sono intervenuti i soccorsi del 118 e poi le gazzelle dei carabinieri, allertati dai sanitari. Per accertare le cause del decesso del giovane 22enne la procura procedente, quella di Urbino, ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Trovato morto in casa a 23 anni nel riminese: aperta inchiesta, si indaga sulle ultime freqentazioni - Mistero sulla morte di Christian Polchi, 23 anni, trovato senza vita in casa a Fratte di Sassofeltrio. fanpage.it