Trovato morto a 22 anni in casa | è il giallo di Natale

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sassofeltrio (Rimini), 24 dicembre 2025 - Aleggia un giallo di Natale sulle colline al confine tra Emilia-Romagna e Marche, nella frazioncina di Fratte di Sassofeltrio, dove nei giorni scorsi è scattato l’allarme dopo che un 22enne del posto è stato trovato senza vita all’interno di una casa. Sono ancora in via di ricostruzione le ultime ore di vita del 22enne, italiano di origini est europee, prima di essere ritrovato senza vita a Sassofeltrio, lì dove sono intervenuti i soccorsi del 118 e poi le gazzelle dei carabinieri, allertati dai sanitari. Per accertare le cause del decesso del giovane 22enne la procura procedente, quella di Urbino, ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

trovato morto a 22 anni in casa 232 il giallo di natale

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto a 22 anni in casa: è il giallo di Natale

Leggi anche: Studente fuori sede trovato morto in casa: il giallo del telefonino

Leggi anche: Giovane trovato morto in casa, giallo a Montegiorgio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Muore a 22 anni travolta da un tir, il cordoglio di Università e Regione; Novara, trovato morto 16enne scomparso dopo una festa; Esce a passeggio con tre cani, trovato morto nel canale: aveva 46 anni; La cena con gli amici, il mancato rientro a casa: la vita di Dario che si spegne a 16 anni.

trovato morto 22 anniTrovato morto in casa a 23 anni nel riminese: aperta inchiesta, si indaga sulle ultime freqentazioni - Mistero sulla morte di Christian Polchi, 23 anni, trovato senza vita in casa a Fratte di Sassofeltrio. fanpage.it

Trovato morto a casa della nonna: è giallo - Il giovane condivideva un alloggio popolare con l'anziana parente, sulla quale pendeva una procedura di sfratto. today.it

trovato morto 22 anniDario Cipullo trovato morto in un canale vicino Novara: aveva 16 anni. Il vocale all’amico con frasi sconnesse - Il sedicenne era sparito venerdì notte dopo essere stato riaccompagnato a casa dagli amici del rugby. ilfattoquotidiano.it

Hawaii’s top agents race against time to stop ruthless villain | Full Movie

Video Hawaii’s top agents race against time to stop ruthless villain | Full Movie

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.