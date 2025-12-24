Trovato morto 37enne a Bazzano in Valsamoggia | indagano i carabinieri
Valsamoggia (Bologna), 24 dicembre 2025 – Trovato morto sul marciapiede un 37enne straniero. Un brusco risveglio, alla vigilia di Natale, per i cittadini di Bazzano, in Valsamoggia. Infatti, stamattina, poco prima delle 8, un corpo è stato trovato, secondo le prime ricostruzioni, disteso sul marciapiede di via Circonvallazione nord, sotto i portici di un edificio non distante dal distaccamento locale dei vigili del fuoco. A quel punto sono stati chiamati i soccorsi. Il 118 è arrivato sul posto con ambulanza e automedica, mentre i carabinieri di Borgo Panigale hanno iniziato a indagare sulle cause del decesso del classe 1988, di origine marocchina e residente in zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Uomo trovato morto in strada nel Bolognese, indagini in corso.
