Trovata morta a 32 anni nel lago gelato dramma a Champoluc L’ipotesi di una caduta

Aosta, 24 dicembre 2025 – Il paesaggio innevato di Champoluc, il corpo di una giovane nel lago gelato. Una scena che avrebbe potuto trovarsi davanti Rocco Schiavone nei romanzi di Antonio Manzini e che invece è drammaticamente reale. Una donna di 32 anni è stata trovata morta ieri nel lago di Pilaz, quasi 2mila metri sopra il livello del mare in provincia di Aosta. Era abruzzese dell’Aquila e lavorava come stagionale in una baita sulle piste da sci di Champoluc, frazione del comune di Ayas. Le stesse zone battute dal celebre vice-questore. Eppure, in questo caso, non ci sarebbe nessun giallo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

