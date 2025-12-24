Trevisani durissimo su Allegri | Ha una personaggistica molto eccessiva Molto brutto

Trevisani esalta Bartesaghi: "Sta giocando ad altissimo livello, bravo Allegri a dargli fiducia" - Riccardo Trevisani, durante l'ultima puntata di Pressing, ha parlato così di Davide Bartesaghi, autore di una doppietta contro il Sassuolo: "E' davvero bravo. milannews.it

Trevisani: “Oriali-Allegri? Agghiacciante che un sessantenne dica ad un settantenne…” - Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto a Pressing, ha commentato così la furiosa lite tra Gabriele Oriali e Max Allegri ... msn.com

Durante la trasmissione Pressing si è acceso un confronto durissimo sulle semifinali di Supercoppa e sull’eliminazione del Milan di Massimiliano Allegri contro il Napoli. Protagonisti dello scontro verbale Franco Ordine e Riccardo Trevisani, con toni che si son - facebook.com facebook

Martina Trevisan si racconta senza filtri nella mia ultima intervista con la lucidità di chi ha attraversato un periodo durissimo e oggi sente di essere tornata sulla strada giusta. Tra riabilitazione, lavoro quotidiano, crescita personale e uno sguardo già proiettato a x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.