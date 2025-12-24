Treni | guasto alla linea nel foggiano ritardi per il Milano-Lecce ed altri Dal pomeriggio

Circolazione rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica tra San Severo e Rignano Garganico. —– Stralcio del comunicato diffuso da Trenitalia (ore 19,30): I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti, eccetto il seguente treno con un maggior tempo di viaggio superiore: • IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55)

Caos treni alla Vigilia di Natale, guasto a nodo ferroviario di Napoli e ritardi di oltre un'ora su Alta Velocità e Intercity - Un "inconveniente tecnico alla linea" nel nodo ferroviario di Napoli, ha rallentato la circolazione dei treni a partire dalle 14 in prossimità di Casoria causando ritardi a cascata per treni ad Alta ... msn.com

Napoli, guasto sulla linea ferroviaria: ritardi fino a 60 minuti - Dalle ore 16:50 nel nodo di Napoli la circolazione ferroviaria, precedentemente in graduale ripresa in prossimità di Casoria per un inconveniente tecnico, e tornata regolare ... msn.com

Ritardi treni oggi: guasto a Pineto blocca la linea Adriatica, odissea per i Frecciarossa. Treno bloccato a San Benedetto Leggi qui - facebook.com facebook

Per un guasto tecnico sulla linea a Ponte a Elsa. * Il treno 18211( Firenze-Siena) fermo a Ponte a Elsa. Effettua fermata straordinaria a Ponte a Elsa. I viaggiatori possono proseguire il viaggio con il treno 19041. #treni x.com

