Durante le vacanze natalizie, la scuola dell’infanzia Walt Disney ha sospeso temporaneamente le attività, dopo l’indagine su tre insegnanti accusate di maltrattamenti sui bambini. La notizia ha suscitato preoccupazione tra genitori e comunità, mentre si attendono gli sviluppi delle indagini. La scuola si impegna a garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti gli studenti, rafforzando le misure di tutela e vigilanza.

Sono iniziate le vacanze natalizie e anche la scuola dell’infanzia Walt Disney, scossa dalla notizia di tre maestre accusate di maltrattamenti sui bambini, ha messo in pausa le attività fino a gennaio. Non si ferma, tuttavia, la preoccupazione delle famiglie e dei genitori dei piccoli che frequentavano le classi delle tre maestre indagate. Appena la direzione scolastica ha comunicato la sospensione delle insegnanti, gli alunni, una ventina, sono stati ridistribuiti nelle altre sezioni della scuola, cercando di mantenere la continuità educativa e preservando il benessere dei bambini che hanno potuto continuare a frequentare la scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Tre maestre indagate: "Telecamere nelle scuole"

