Tre camicie eleganti perfette per la Vigilia | chic ma comode

Le Feste sono sempre un banco di prova: c’è chi non vede l’ora di sfoggiare i look da festa, e chi invece preferisce tenute più comode. Ma ci sono le tanto amate vie di mezzo, quei look comodi sotto ed chic sopra. A venirci in soccorso sono loro, le camicie eleganti: oggi vediamo tre varianti perfette da abbinare sia a gonne che pantaloni, per rendere il look della Vigilia chic senza troppo sforzo. Tre camicie eleganti per il look della Vigilia. Gli abbinamenti dell’ultimo minuto (per chi non ha ancora avuto voglia o tempo di pensare ad un look) sono quelli dove la praticità si unisce ai grandi classici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

