Travolto da un' auto sulla Migliara | muore Giovanni Levis

Ha perso la vita sulla Migliara 54, nel territorio di Sabaudia. La vittima di un tragico incidente stradale è Giovanni Levis, di 78 anni. L'uomo è stato investito da un'auto nella mattinata di ieri, 23 dicembre. Una tragedia che si è consumata a pochi passi dalla sua abitazione. I residenti della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Tragico incidente a Sabaudia, esce di casa e viene investito da un’auto: morto Giovanni Levis

Leggi anche: Tragico incidente stradale lungo la Migliara 54: 78enne investito da un’auto. Inutili i soccorsi per il signor Giovanni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

FALCIATO DALL’AUTO, MUORE 78ENNE A SABAUDIA; Travolto da un’auto sulla Migliara 54: muore un uomo di Sabaudia; Mortale sulla Pontina: ciclista indiano centrato da un furgone; Travolto e ucciso sulla Migliara 54: muore a 78 anni Giovanni Levis, oggi alle 11 i funerali.

Travolto da un’auto sulla Migliara 54: muore un uomo di Sabaudia - Si è trasformata in tragedia la mattinata di ieri lungo la Migliara 54, a Borgo Vodice. latinapress.it