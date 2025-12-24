Travolto da un' auto sulla Migliara | muore Giovanni Levis
Ha perso la vita sulla Migliara 54, nel territorio di Sabaudia. La vittima di un tragico incidente stradale è Giovanni Levis, di 78 anni. L'uomo è stato investito da un'auto nella mattinata di ieri, 23 dicembre. Una tragedia che si è consumata a pochi passi dalla sua abitazione. I residenti della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Tragico incidente a Sabaudia, esce di casa e viene investito da un’auto: morto Giovanni Levis
Leggi anche: Tragico incidente stradale lungo la Migliara 54: 78enne investito da un’auto. Inutili i soccorsi per il signor Giovanni
FALCIATO DALL’AUTO, MUORE 78ENNE A SABAUDIA; Travolto da un’auto sulla Migliara 54: muore un uomo di Sabaudia; Mortale sulla Pontina: ciclista indiano centrato da un furgone; Travolto e ucciso sulla Migliara 54: muore a 78 anni Giovanni Levis, oggi alle 11 i funerali.
Travolto da un’auto sulla Migliara 54: muore un uomo di Sabaudia - Si è trasformata in tragedia la mattinata di ieri lungo la Migliara 54, a Borgo Vodice. latinapress.it
Borgo Vodice, investito sul ciglio della strada: muore un 78enne di Sabaudia - Incidente mortale a Borgo Vodice sulla Migliara 54: un 78enne di Sabaudia, Giovanni Levis, investito da una Ford guidata da un giovane. latinaquotidiano.it
Sabaudia, investito da un’auto: muore sulla Migliara 54 - La tragedia si è consumata ieri mattina, intorno alle 6, sulla Migliara 54 non distante da Borgo Vodice, nel territorio di Sabaudia. latinaoggi.eu
È stato travolto da almeno due auto lungo la SS Sora-Avezzano: aveva tra i 4 e i 6 anni ed era uno dei pochi orsi marsicani rimasti. Una perdita che pesa come un macigno su una specie già a un passo dall’estinzione. - facebook.com facebook
Scende dall'auto per un guasto, travolto e ucciso da un furgone. Incidente nel Tarantino, sulla statale 7 Ter. Indagini dei carabinieri #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.