Travolte e uccise a 21 anni mentre andavano alla festa del paese | ai domiciliari il conducente
Sono stati concessi i domiciliari per Krzysztof Jan Lewandowski, che era finito in carcere perché accusato di aver travolto e ucciso le due ventunenni Giorgia Cagliani e Milena Marangon. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Travolte e uccise a 21 anni mentre andavano alla festa del paese: ai domiciliari il conducente - Sono stati concessi i domiciliari per Krzysztof Jan Lewandowski, che era finito in carcere perché accusato di aver travolto e ucciso le due ventunenni ... fanpage.it
Amiche travolte e uccise, 'erano in fila indiana a bordo strada' - Camminavano "a bordo strada in fila indiana" Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due 21enni di Paderno d'Adda (Lecco) travolte e uccise da un furgoncino la sera del 20 settembre, mentre andavano ... ansa.it
Oggi a "Tutta la Città ne parla" su Rai Radio 3 è stato approfondito il tema della sicurezza stradale e dell'aumento delle vittime, soprattutto persone a piedi - in gran parte travolte e uccise sulle strisce pedonali e sui marciapiedi - e in bicicletta, con un gran num - facebook.com facebook
