Travolte e uccise a 21 anni mentre andavano alla festa del paese | ai domiciliari il conducente

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati concessi i domiciliari per Krzysztof Jan Lewandowski, che era finito in carcere perché accusato di aver travolto e ucciso le due ventunenni Giorgia Cagliani e Milena Marangon. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

